May this Rosh HaShana usher in a year of peace and progress for all of humanity.

A year without wars or walls!

*

DesertPeace and Associates wishes all of our Jewish readers and friends the best for the New Year! * * Shana Tova! A Gut Yohr!! Happy New Year!!! *** Shana Metukah! A Zis Yohr!! A Sweet Year!!! *** Shana Im Briyut! A Gezint Yohr!! A Healthy Year!!! *** Shana Im Shalom! A Yohr Mit Shalom!! A Year of PEACE!!! Enjoy * * Updated version of dipping your apple in honey …