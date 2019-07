ISRAEL HAS REACHED A LOW LOW

The Israeli-Palestinian struggle has reached an all-time low.

How much lower can one go?

Here is the name list of Palestinian casualties whose bodies Israel refuses to hand over

to their families for burial:

Abdul Hameed Abu Srour, from Bethlehem1, his body held by Israel since 04.2016 . Muhammed Altariareh, Beni Neim, 30.6.16. Muhammed Alfaqeeh, Dora, 27.7.16. Rami Awratani, Nablus, 31.7.16. Musbah Abu Sbeih, Jerusalem, 9.10.16. Fadi Alqanber, Jabal Almakaber – Jerusalem, 8.1.17. Adel Ankoush, Deir Abu Mishaal- Ramallah, 16.6.17. Usama Atta, Deir Abu Mishaal, 16.6.17. Baraa Ibrahim, Deir Abu Mishaal, 16.6.17. Ala’a Abu Arab, Gaza, 30.10.17. Shadi Al-Hamari, Gaza,10.17. Bader Musbeh, Gaza, 30.10.17. Ahmed Assabakhi, Gaza, 30.10.17. Muhammed Albuhasi, Gaza, 30.10.17. Ahmed Ismail Jarrar, Jenin, 17.1.18. Ahmed Nasser Jarrar, Jenin, 6.2.18. Abudul Rahman Beni Fadl, Akraba, 18.3.18. Musab Alsalul, Gaza, 30,3,18. Muhammed Alrabbayeh, Gaza, 30.3.18. Attayeh Alaamawi, Khan Younes, 30.4.18. Yusef Abu Jazer, Rafah, 30.4.18. Yusef Alamawi, Khan Younes, 30.4.18, Abdul Salaam Mussamah, Gaza, 6.5.18. Aziz Aweisat, Jerusalem, 20.5.18. Ramzi Najjar, Khan younes, 4.6.18. Khaled Abdul Aal, Rafeh, 2.7.18. Muhammed Tarek Dar Yusef, kobar, 26.7.18. Hani Almajdalawi, Gaza, 20.8.18. Waal Jabari, Hebron, 3.9.18. Atef Saleh, Jabalia, 9.9.18. The child, Imad Shaheen, Gaza, 5.11.18. Ramzi Abu Yabes, Deihesheh, 26.11.18. Saleh Albarguthi, Kobar, 12.12.18. Ashraf Nalwa, Fajr, 13.12.18. Muhammed Fawzi Adawi, Azzun Attameh, 21.1.19. Fares Barroud, Gaza, 6.2.19. Ameer Darraj, Khurbatha Almasbah, 4.3.19. Yusef Ankawi, Beit Sira, 4.3.19. Yasser Shweki, Hebron, 13.3.19. Omar Abu Liela, Azzawieh Fajer, 20.3.19. Omar Awni Younes, Kalkilieh – Sinirieh, 27.4.19. Yousef Wajeeh Sahweihl, Abween, 31.5.19. Muhammed Abdul Almunaam Abdul Fattah, Khirbet Qais, 3.4.19.